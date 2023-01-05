По следам январских событий: как "отбивались" ДП, больница и аэропорт в Алматы

В годовщину беспорядков, потрясших всю страну зимой минувшего года, Zakon.kz решил вспомнить о героизме простых людей, готовых исполнять свой долг, несмотря ни на что. А в те тревожные дни встать в оборонительную позицию пришлось даже тем, кто был безоружен.

"Они шли и шли, как зомби"

5 января 2022 года была совершена попытка штурма алматинского департамента полиции. А ведь еще за пару дней до "налета" и сами сотрудники органов не могли предполагать такого поворота событий.

Как рассказал нам капитан полиции, старший инспектор по особым поручениям Айдос Орманов, третьего числа он спокойно встречал в аэропорту – вскоре тоже подвергнутого нападению – своего друга.

"Смотрю: целая рота СОБР собирается вылетать в Западный Казахстан. У нас тогда было тихо. Я и не думал, что в нашем городе будут какие-то волнения. 4 января в шесть вечера нам поступил сигнал выехать на "Алматы Арену". Вот по приезде туда я увидел огромную разъяренную толпу, а также стоящих в строю солдат. Гражданские подходили, отбирали у солдат каски, ими же били. Эту толпу удалось оттеснить. Позже мне позвонили и сказали, что по городу ввели план "Гонг" – я сразу направился в департамент". Айдос Орманов

По его словам, ночью было относительно спокойно. Ведь главное "шоу" ожидало впереди: 5 января соцсети запестрели кадрами нападения толпы на прокуратуру, акимат, резиденцию, сценами избиения солдат и полицейских.

"Прошла информация: 5 января ближе к ночи они двинутся в сторону департамента. В шесть вечера нам дали команду вооружиться. До этого у нас оружия не было, кроме резиновых дубинок, щитов, касок и бронежилетов. Подошли они где-то в восемь вечера. Я занял позицию в главном здании на пятом этаже, отслеживал ситуацию".

Что интересно, экстремисты не выдвигали никаких требований – лишь сыпали угрозами.

"В нашу сторону летели "коктейли Молотова". В толпе я заметил наши щиты – видимо, они отобрали их у полицейских и ими прикрывались. Приехал КАМАЗ: хотели протаранить наш забор. Его мы остановили. Нападали "волнами": с восьми вечера до пяти утра не было ни минуты отдыха. Люди все шли, шли… В один момент снайпер с крыши начал стрелять по мне – чудом остался жив, хотя пуля пролетела рядом", – вспоминает полицейский.

Он отметил, что агрессивная группа была хорошо подготовлена – знала, как обращаться с оружием и куда стрелять.

"Я видел, как вооруженные лица останавливали проезжающие мимо машины и заставляли водителей и пассажиров выходить, участвовать в нападении на департамент. Думаю, они хотели, в первую очередь, завладеть нашим оружием. Нас бы взяли в заложники, кого-то убили бы. Некоторые вообще были будто под веществами: у них под ногами взрывы, а они идут и идут, как зомби. Впервые такое наблюдал". Айдос Орманов





"Три дня осады"

Городская клиническая больница №7 оказалась в эпицентре внимания маргиналов, как предполагают сами врачи, "благодаря" своему удобному расположению: на пересечении трех улиц, близ проспекта Райымбека, соединяющего город с международной трассой.

Утром 6 января главврач Манас Рамазанов, как обычно, ехал на работу привычным маршрутом, когда на его пути стала разъяренная толпа с дубинками наперевес. Водитель среагировал быстро – добраться до медучреждения удалось в объезд. Пеший путь лежал через задворки, где доктору пришлось преодолевать заборы и ограждения, дабы попасть в здание.

"Надо было действовать по обстановке, несмотря на страх. Некоторые из сотрудников, как и я, пробрались окольными путями, но в основном были врачи, не успевшие уйти после ночной смены. Я попросил их остаться еще на одно дежурство, поскольку коллег, которые должны были их сменить, "заворачивали" на подходе к больнице". Манас Рамазанов

Служба безопасности делилась тревожной информацией: группы неизвестных продолжают бесноваться на улице, строят баррикады, перегораживают движение. В результате проезд был заблокирован даже для карет скорой помощи.

"В силу напряженности ситуации мы вынуждены были отказаться от проведения плановых операций. Попросили не выходить на работу представителей немедицинских специальностей – бухгалтеров, хозперсонал и т.д. Оказывали только экстренную помощь. Побеседовали с пациентами: ходячих, тех, кто мог выбраться через задний двор, попросили позвонить родственникам и уехать домой. За ними проследовала и большая часть женщин-сотрудниц: мы не хотели подвергать их риску. В здании оставались в основном врачи-мужчины. Итого 6 января в больнице остались 150-200 сотрудников и где-то 300 пациентов", – поделился Рамазанов.

Между тем осада не прекращалась. Медиков и пациентов старались переводить в более безопасные помещения. Возможно, это решение спасло кому-то из них жизнь – стоит только посмотреть на фото, запечатлевшие простреленные окна больницы.





Фото: Городская клиническая больница №7



"Они заходили к нам в приемное отделение и с ними общались сотрудники нашей службы безопасности. Требовали спирт, медикаменты, обезболивающие и перевязочные материалы. Внутрь не проникли, вероятно, потому, что сотрудники службы безопасности скрывали от них нахождение здесь сотрудников правоохранительных органов – говорили, что лечатся только гражданские и их пострадавшие. Мы тем временем продолжали проводить экстренные операции, реанимировать". Манас Рамазанов

Ночью с 6 на 7 января в клинике побили окна, вынесли металлическую дверь. Под утро на пороге обнаружился неопознанный труп.

"7 января вечером мне позвонили силовики и спросили, сколько у нас осталось газообразного кислорода. На тот момент у нас был 10-дневный запас. Сказано было оставить минимум, дабы избежать взрыва в ходе проведения силовой операции. Мы боялись, что нас могут использовать как заложников, но, к счастью, обошлось. Осаду сняли 8 января. Тогда клиника заработала в штатном режиме".

"Спасибо нашим сотрудникам"

5 января Международный аэропорт Алматы привычно обслуживал рейсы. Однако около восьми вечера сменный начальник аэропорта Фархат Сабитов получил информацию о том, что в их сторону движутся агрессивно настроенные массы людей:

"Понятно, не просто так. В то время уже было известно, что днем начались беспорядки. Меня предупредили: необходима эвакуация. Я дал команду о проведении срочной эвакуации пассажиров – в первую очередь, затем личного состава. Наши сотрудники свои функциональные обязанности знают, у нас есть планы на случай экстренных событий, как себя вести каждому сотруднику и подразделению. При получении от меня распоряжения об эвакуации все сотрудники – спасибо им – среагировали, как надо. Людей вывозили даже на том транспорте, что для этого не предназначен, лишь бы обезопасить тех, кто мог попасть под горячую руку. Водители отвозили одну группу и возвращались за другой. Так благодаря слаженной работе мы успели доставить всех в безопасное место".

Вместе с тем протестующие не чурались нападать на отъезжающие автобусы, всеми силами пытаясь их остановить. Обстановка все больше накалялась.

"Вы прекрасно знаете, что люди в таких ситуациях начинают паниковать. Посоветовавшись, мы решили, что тех пассажиров и сотрудников, которых мы спрятали на складах временного хранения, можно отправить колонной по объездной дороге – их никто не тронет. Так люди выбирались и уезжали по домам. Тех, кто жил слишком далеко, наши сотрудники приглашали к себе, коллег забирали". Фархат Сабитов

Конечно, отдавать аэропорт без боя было нельзя. Поэтому часть руководящего состава и персонала осталась в эпицентре хаоса. Тем более аккурат с объявлением эвакуации совпало приземление борта.

"Хотя по рации мы просили покинуть воздушное пространство Алматы и улететь куда-нибудь на запасной аэропорт. Но, видимо, по каким-то своим причинам они приземлились у нас. Мы их направили, прямо с пассажирами, на дальнюю стоянку, спрятали, выключили освещение, сказали ждать дальнейших указаний. В итоге у нас было три борта с пассажирами, которые нужно было как-то уберечь от озлобленных молодчиков. Они, насколько мне известно, заставили выключить все световые сигналы на взлетно-посадочных полосах. Без этой системы навигации ни один самолет не взлетит и не сядет. Оставалось только ждать. Поэтому глубокой ночью с выключенным светом мы контролировали три борта. Бегали всю ночь. Боялись, что кто-нибудь бросит в самолет "коктейль Молотова". Буквально дежурили под этими бортами", – пояснил спикер.

Когда накал страстей начал понемногу стихать, представителям аэропорта удалось пробраться в терминал, где ожидаемо царила разруха.

Все разбито, банкоматы вырваны с корнем, пункт обмена валют просто разнесли, валяются стекла, обломки аппаратуры, мониторы раскуроченные. И самое противное – люди начали копаться в чужих вещах. У нас есть камера хранения, багажное отделение. Они брали и все это вскрывали, хватали, что им нравится. Натуральное мародерство. Среди них были и женщины. Все как один хотели поживиться тем, что плохо лежит. Мы ведь позже все это посмотрели по камерам.

Быть начеку пришлось почти до четырех утра – поступила информация о скором приезде спецназа. Лишь тогда из ставших западней поневоле самолетов потихоньку начали выпускать перепуганных пассажиров. Кормить, отпаивать чаем и подбирать правильные слова утешения.