След январских событий: по всему Казахстану прошла масштабная спецоперация по оружию

Фото: polisia.kz

В Казахстане с 9 по 12 января 2026 года проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Қару". В ходе спецоперации по всей стране были изъяты сотни единиц оружия, в том числе похищенного во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Подробности ОПМ сегодня, 14 января, раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК: "По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия, а также свыше 2 тыс. боеприпасов и 10 взрывных устройств. Также изъято 14 единиц криминального оружия, из них 8 – похищенного в ходе январских событий и 6 – ранее утерянного. В числе изъятого криминального оружия – 31 единица нарезного и 225 единиц гладкоствольного оружия, а также служебная экипировка. Проверены удаленные фермерские хозяйства, в которых изъято 70 единиц огнестрельного оружия. Жителями страны добровольно сдано 35 единиц оружия". Фото: polisia.kz Фото: polisia.kz В МВД напоминают, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. "Призываем граждан проявить сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения", – обратилась пресс-служба ведомства к казахстанцам. 5 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о январских событиях, в интервью газете "Turkistan" заявил, что ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству.

