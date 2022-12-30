Токаев подписал закон, предусматривающий лицензирование майнинга
Закон включает в себя несколько направлений:
- полномочия органов МФЦА;
- признания и исполнения решений Международного арбитражного центра; сроков введения в действие поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";
- некоторых положений, касающихся синхронизации времени введения в действие с нормами законопроектов в сфере цифровых активов.
В числе основных задач, которые решает документ, – защита национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга. Для этого ограничен перечень источников электроэнергии, которая может использоваться майнерами.
К нему относятся: возобновляемая энергия, импорт и использование собственных генераций. Запрещено потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы.
Приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения, и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.
Предусматривается, что для вовлечения майнинга и его продукта в экономику Казахстана вводится лицензирование цифрового майнинга по двум категориям лицензий.
Первая категория – это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой – центрами обработки данных.
Вторая категория – это цифровые майнеры – владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.
При этом все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы.