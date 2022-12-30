Токаев подписал закон, предусматривающий лицензирование майнинга

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Закон включает в себя несколько направлений:

полномочия органов МФЦА;

признания и исполнения решений Международного арбитражного центра; сроков введения в действие поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";

некоторых положений, касающихся синхронизации времени введения в действие с нормами законопроектов в сфере цифровых активов.

В числе основных задач, которые решает документ, – защита национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга. Для этого ограничен перечень источников электроэнергии, которая может использоваться майнерами.

К нему относятся: возобновляемая энергия, импорт и использование собственных генераций. Запрещено потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы.

Приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения, и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.

Предусматривается, что для вовлечения майнинга и его продукта в экономику Казахстана вводится лицензирование цифрового майнинга по двум категориям лицензий.

Первая категория – это цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой – центрами обработки данных.

Вторая категория – это цифровые майнеры – владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту.

При этом все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы.



