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Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:08 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в республике и развитие инфраструктуры для электромобилей.

В частности, законом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об автомобильных дорогах", "Об автомобильном транспорте", "Об электроэнергетике", "Об особо охраняемых природных территориях" и "О дорожном движении".

В Земельный кодекс вносятся поправки касательно предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещения электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий.

В Законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" компетенция местных исполнительных органов дополняется полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций.

В Закон "Об электроэнергетике" вводится новое понятие "электрозарядная станция". Установлены требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электроэнергии.

В Закон "О дорожном движении" вносится понятие "электромобиль". Следующие льготные категории граждан предлагается освободить от платы за пользование парковкой транспортных средств: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны труда, лица с инвалидностью І и ІІ группы: законные представители ребенка с инвалидностью, многодетные матери, граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, владельцы электромобилей.

Кроме того, для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий "Тb" и "D" смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста, также сокращен стаж работы водителем до 3 лет, к подкатегории "D1" – не менее одного года.

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