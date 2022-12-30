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Законодательство РК

На 247 млрд тенге вернули НДС казахстанским компаниям в упрощенном порядке

Возврат НДС в 2022 году, итоги Фото: Zakon.kz
В 2022 году Комитет госдоходов МФ РК произвел возврат НДС из бюджета 551 экспортерам на 858,5 млрд тенге, в том числе 247 млрд тенге 28 компаниям в упрощенном порядке, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем в КГД отметили, что в рамках упрощения налогового администрирования по возврату превышения НДС в Налоговый кодекс внесены поправки, предусматривающие сокращение сроков возврата превышения НДС со 150 календарных дней до 75-ти рабочих дней.

Также внесены поправки в части возврата превышения НДС в упрощенном порядке, вне зависимости от выполнения условий постоянной реализации на экспорт для стимулирования производителей товаров собственного производства обрабатывающей промышленности.

В КГД отметили, что внесенные изменения повлияют на пополнение оборотных средств экспортеров, что в целом положительно скажется на развитии приоритетных отраслей экономики и экспортного потенциала страны

Данные изменения вводятся в действие с 1 января 2023 года.


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