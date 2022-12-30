Боранбаева и Наханова обвиняют в хищении и отмывании денег

Согласно обвинительному акту, озвученному в Сарыаркинском суде №2, Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову инкриминируют хищение и растрату вверенного чужого имущества, легализацию незаконных денег и имущества и пособничество в преступлениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обвинение озвучил прокурор городской прокуратуры Астаны Бауржан Шекенов. По версии следствия, Боранбаев и Наханов, создавшие ТОО "АзияГазЧунджа", при содействии экс-заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака и управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибуллы Серды закупили газ у компании "Газпром-экспорт" и по завышенной цене реализовали его АО "Qazaq Gaz".



"В результате Тайыром Жанузаком в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тыс. 10 тенге". Прокурор Бауржан Шекенов

Таким образом, по версии обвинения, Боранбаев и Наханов совершили пособничество в растрате вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным выполнять государственные функции, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. То есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 28 и п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК.

Кроме того, по информации гособвинителя, похищенные денежные средства распределены были между участниками преступной схемы. Деньги легализованы путем вовлечения в законный оборот через приобретение квартир в одном из комплексов Highvill в Астане, нежилого помещения у ТОО "Есентай офис" в Алматы и ряда других объектов.

Согласно обвинению, таким образом Боранбаев и Наханов совершили легализацию – отмывание денег, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в крупных размерах. То есть совершили уголовное правонарушение, предусмотренное п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК.

Судебный процесс по делу Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака начался в суде №2 Сарыаркинского района Астаны 30 декабря 2022 года.

Один из подсудимых – Жанузак – находится под домашним арестом, двое других – Боранбаев и Наханов – под стражей. На первом заседании суд отклонил ходатайство их адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест.