Кайрат Боранбаев и Роман Наханов встретят Новый год в изоляторе

Суд Сарыаркинского суда №2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила судья Назгуль Бапакова, в суд №2 Сарыаркинского района Астаны поступили ходатайства адвоката Данияра Канафина в интересах подсудимого Кайрата Боранбаева и адвоката Сулейменова в интересах подсудимого Романа Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую.

"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны вышеуказанное постановление оставлено без изменений. Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеется". Судья Назгуль Бапакова

Она отметила, что по уголовно-процессуальному законодательству мера содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет. А Кайрат Боранбаев и Роман Наханов, по ее словам, преданы суду по обвинению в совершении тяжких преступлений. На этом основании суд отказал в удовлетворении адвокатов об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую.

Таким образом, два подсудимых по делу – Кайрат Боранбаев и Роман Наханов – остаются под стражей, третий подсудимый – Тайыр Жанузак – под домашним арестом.

17 марта 2022 года был арестован и водворен в изолятор временного содержания предприниматель Кайрат Боранбаев по подозрению в совершении преступления – хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

30 сентября расследование дела в отношении него было завершено.

30 декабря в Астане начался судебный процесс по делу бизнесмена.