Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кайрат Боранбаев и Роман Наханов встретят Новый год в изоляторе

Кайрат Боранбаев и Роман Наханов встретят Новый год в изоляторе Фото: arch.kz, mcdonalds.kz
Суд Сарыаркинского суда №2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила судья Назгуль Бапакова, в суд №2 Сарыаркинского района Астаны поступили ходатайства адвоката Данияра Канафина в интересах подсудимого Кайрата Боранбаева и адвоката Сулейменова в интересах подсудимого Романа Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую.

"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны вышеуказанное постановление оставлено без изменений. Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеется". Судья Назгуль Бапакова

Она отметила, что по уголовно-процессуальному законодательству мера содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет. А Кайрат Боранбаев и Роман Наханов, по ее словам, преданы суду по обвинению в совершении тяжких преступлений. На этом основании суд отказал в удовлетворении адвокатов об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую.

Таким образом, два подсудимых по делу – Кайрат Боранбаев и Роман Наханов – остаются под стражей, третий подсудимый – Тайыр Жанузак – под домашним арестом.

17 марта 2022 года был арестован и водворен в изолятор временного содержания предприниматель Кайрат Боранбаев по подозрению в совершении преступления – хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

30 сентября расследование дела в отношении него было завершено.

30 декабря в Астане начался судебный процесс по делу бизнесмена.

Читайте также

Токаев подписал закон, предусматривающий лицензирование майнинга

Новогодний сюрприз для пациентов столичного кардиоцентра устроили сотрудники "Самрук-Казына"

Илон Маск пережил самую большую потерю богатства в современной истории

Анастасия Прилепская
Боранбаев Кайрат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Қазтеміртранс
Должностные лица "ҚазТемірТранс" арестованы
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Ян Непомнящий, футболка, цитата, Месси
Российского шахматиста попросили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления