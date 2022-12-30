Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой
Фото: bibisarachess.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 30 декабря поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщает Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.
Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.
30 декабря Бибисара Асаубаева стала двукратной чемпионкой мира. Казахстанка победила индийскую шахматистку Харику Дронавалли.
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