Ситуация в Украине: около 3,4 тыс. украинских военных в плену, США планирует передать Киеву $44,9 млрд

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Омбудсмен по правам военнослужащих Алена Вербицкая заявила о том, что около 3,4 тыс. украинских военных находятся в плену, еще 15 тыс. человек пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

В Донецке сегодня в результате обстрела погиб замначальника отдела Военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в "терроризме" первому заместителю министра угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Киев переходит от аварийных отключений электричества к плановым, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение ракеты на территорию Беларуси. По его словам, это событие "вызывает крайнюю обеспокоенность", и что "российские и белорусские военные в постоянном контакте и координируются".

Также Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом Байдена, Шольца, Макрона и лидеров других "недружественных стран".

Парламенты самопровозглашенных ЛНР и ДНР приняли новые Конституции.

Россия может отправить на Киев около 30 тыс. солдат, сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что ВСУ могут зайти на территорию России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в следующем году им предоставят ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км, танки и современные дроны.

Великобритания передала Украине оборудование для разминирования территорий, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства.

Президент США подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на $1,7 трлн. Из них $44,9 млрд планируют отправить на помощь Украине и союзникам по НАТО.

Мужчины бегут из Польши, после того как Министерство обороны в начале декабря сообщило, что в следующем году собирается начать мобилизовывать военных запаса. Читайте также Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться в президенты России, но не будет Ситуация в Украине: в Одессе демонтируют памятники, Италия готова стать гарантом мирного соглашения Министерство обороны Беларуси заявило о падении украинской ракеты на территории страны

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