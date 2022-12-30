Ситуация в Украине: около 3,4 тыс. украинских военных в плену, США планирует передать Киеву $44,9 млрд
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Омбудсмен по правам военнослужащих Алена Вербицкая заявила о том, что около 3,4 тыс. украинских военных находятся в плену, еще 15 тыс. человек пропали без вести, сообщает Zakon.kz.
- В Донецке сегодня в результате обстрела погиб замначальника отдела Военного следственного управления СК РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает Следственный комитет России.
- Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в "терроризме" первому заместителю министра угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
- Киев переходит от аварийных отключений электричества к плановым, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение ракеты на территорию Беларуси. По его словам, это событие "вызывает крайнюю обеспокоенность", и что "российские и белорусские военные в постоянном контакте и координируются".
- Также Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом Байдена, Шольца, Макрона и лидеров других "недружественных стран".
- Парламенты самопровозглашенных ЛНР и ДНР приняли новые Конституции.
- Россия может отправить на Киев около 30 тыс. солдат, сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что ВСУ могут зайти на территорию России.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в следующем году им предоставят ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км, танки и современные дроны.
- Великобритания передала Украине оборудование для разминирования территорий, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства.
- Президент США подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на $1,7 трлн. Из них $44,9 млрд планируют отправить на помощь Украине и союзникам по НАТО.
- Мужчины бегут из Польши, после того как Министерство обороны в начале декабря сообщило, что в следующем году собирается начать мобилизовывать военных запаса.
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