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В Узбекистане ещё 10 детей были госпитализированы после приема индийских препаратов

В Узбекистане ещё 10 детей были госпитализированы после приема индийских препаратов Фото: pixabay
После смерти 19 детей от сиропа стало известно и о других пострадавших, которые попали в реанимацию Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками почечной недостаточности после приёма препаратов индийской Marion Biotech, сообщает Zakon.kz

Корреспондент "Газеты.uz" поговорили с родителями детей. Оказалось, что кто-то попал на больничную койку из-за "Док-1 Макс", а кто-то пил сироп "Цинепар кид" и "Амбронол".

"...Просим официальных лиц принять оперативные меры. Потому что каждая минута дорога. Например, мой племянник поступил в больницу два дня назад, сегодня утром он впал в кому и подключён к аппарату. До этого он получил пять процедур диализа [почек]", - заявил один из родственников Ёлкин Мукимов.

Мужчина сообщил, что его племянник начал принимать "Амбронол" неделю назад - два раза в день. Но специалисты центра заявили, что если пациент принимал "Док-1 Макс", то почечная недостаточность связана с этим лекарством, но при приёме других препаратов причиной заболевания могут быть другие факторы, отметил он.

Эркин Данияров прибыл с внуком из Сурхандарьи. Мальчику 4 года, он принимал сироп от кашля также производства Marion Biotech. С момента госпитализации в центр прошло восемь дней.

"Его состояние тяжёлое. Лежит в реанимации. Получил шесть процедур диализа. Не в коме, но и не в сознании. Заболел 15 дней назад. У него было температура, тошнило до утра. Сначала отвезли в сельский врачебный пункт, оттуда отправили в районный центр. Там пролежал одну ночь, на следующий день отвезли в областной центр, где сообщили, что почки не работают, поскольку у него не было мочеиспускания три-четыре дня", — рассказал мужчина.

Родственники других пострадавших детей описывают похожую картину. А медики говорят, что во время сезонных холодов растёт заболеваемость простудой и ОРВИ, которые при несвоевременном лечении могут привести к тяжким последствиям, в том числе к пневмонии и почечной недостаточности.

Заведующий детским отделением реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Алишер Мустакимов сообщил, что в реанимационном отделе по состоянию на 16:00 29 декабря находятся 14 детей, из них 10 - с признаками простуды и почечной недостаточности.

Ранее сообщали о том что в Узбекистане Агентство по развитию фармацевтической отрасли при попросило оптовые организации, занимающиеся реализацией лекарства, отозвать сироп от кашля "Амбронол" производства индийской Marion Biotech. Это второй препарат. Ранее из продажи изъяли сироп "Док-1 Макс", после приема которого скончались по меньшей мере 19 человек.

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