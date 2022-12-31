В Узбекистане еще 10 детей были госпитализированы после приема индийских препаратов

После смерти 19 детей от сиропа стало известно и о других пострадавших, которые попали в реанимацию Республиканского центра экстренной медпомощи с признаками почечной недостаточности после приема препаратов индийской Marion Biotech, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент "Газеты.uz" поговорил с родителями детей. Оказалось, что кто-то попал на больничную койку из-за "Док-1 Макс", а кто-то пил сироп "Цинепар кид" и "Амбронол".

"...Просим официальных лиц принять оперативные меры. Потому что каждая минута дорога. Например, мой племянник поступил в больницу два дня назад, сегодня утром он впал в кому и подключен к аппарату. До этого он получил пять процедур диализа [почек]", – заявил один из родственников Ёлкин Мукимов.

Мужчина сообщил, что его племянник начал принимать "Амбронол" неделю назад – два раза в день. Но специалисты центра заявили, что если пациент принимал "Док-1 Макс", то почечная недостаточность связана с этим лекарством, но при приеме других препаратов причиной заболевания могут быть другие факторы, отметил он.

Эркин Данияров прибыл с внуком из Сурхандарьи. Мальчику четыре года, он принимал сироп от кашля также производства Marion Biotech. С момента госпитализации в центр прошло восемь дней.

"Его состояние тяжелое. Лежит в реанимации. Получил шесть процедур диализа. Не в коме, но и не в сознании. Заболел 15 дней назад. У него была температура, тошнило до утра. Сначала отвезли в сельский врачебный пункт, оттуда отправили в районный центр. Там пролежал одну ночь, на следующий день отвезли в областной центр, где сообщили, что почки не работают, поскольку у него не было мочеиспускания три-четыре дня", – рассказал мужчина.

Родственники других пострадавших детей описывают похожую картину. А медики говорят, что во время сезонных холодов растет заболеваемость простудой и ОРВИ, которые при несвоевременном лечении могут привести к тяжким последствиям, в том числе к пневмонии и почечной недостаточности.

Заведующий детским отделением реаниматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Алишер Мустакимов сообщил, что в реанимационном отделе по состоянию на 16:00 29 декабря находятся 14 детей, из них 10 – с признаками простуды и почечной недостаточности.

Ранее сообщали о том, что в Узбекистане Агентство по развитию фармацевтической отрасли попросило оптовые организации, занимающиеся реализацией лекарства, отозвать сироп от кашля "Амбронол" производства индийской Marion Biotech. Это второй препарат. Ранее из продажи изъяли сироп "Док-1 Макс", после приема которого скончались по меньшей мере 19 человек.