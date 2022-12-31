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В Москве неизвестный пытался поджечь елку на Красной площади

В Москве неизвестный пытался поджечь елку на Красной площади Фото: wikimedia
Мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь прямо на Красной площади, сообщает Zakon.kz

По данным "Известий" осуществить задуманное ему конечно не дали. Мужчину сразу заметили и задержали правоохранители.

По словам свидетеля, место задержания на время оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. О мотивах поступка мужчины неизвестно.

Как пишет издание со ссылкой на психологов, крупные общественные праздники могут провоцировать людей на необдуманные поступки.

Ранее сообщалось, что в кыргызском городе Майлуу-Суу женщина сожгла елку на городской площади.  Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник

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