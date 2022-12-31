Путин поздравил Токаева с Новым годом

Президент России Владимир Путин отправил поздравления главам государств и правительств дружественных зарубежных стран и в числе первых Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz

В поздравительной телеграмме, глава Российского государства отметил, что в уходящем году российско-казахстанские отношения продолжали динамично развиваться на прочной основе принципов стратегического партнёрства, союзничества и добрососедства: хорошие показатели демонстрировала двусторонняя торговля, успешно воплощались в жизнь крупные совместные проекты в промышленной, энергетической и других сферах.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-казахстанского сотрудничества, продолжить скоординированную работу в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и ШОС – это, как убеждён Президент России, отвечает интересам братских народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии, Каспийском регионе и на евразийском пространстве в целом.

Владимир Путин также поздравил: лидеров Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии и Турции.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Герхарда Шрёдера.

