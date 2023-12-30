Путин, Мирзиёев и Си Цзиньпин поздравили Токаева с наступающим Новым годом

На имя президента Казахстана поступили многочисленные поздравления с наступающим 2024 годом от глав зарубежных государств и правительств, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, в своем поздравлении президент России Владимир Путин пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всем гражданам Казахстана – мира, добра и процветания. Он также отметил, что 2023 год был весьма плодотворным для российско-казахстанских отношений.

"Рассчитываю на продолжение активной и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию двусторонних связей, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил пожелал президенту Казахстана больших достижений в почетной и ответственной государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира, дальнейшего развития и процветания.

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"Уверен, что наш с Вами конструктивный и дружественный диалог, достигнутые важные договоренности в различных областях, полноценная реализация крупных проектов в будущем послужат дальнейшему углублению наших всесторонних отношений и выведению взаимного сотрудничества на новый уровень", – пишет Шавкат Мирзиёев.

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В своем поздравительном послании президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям кыргызско-казахстанские союзнические отношения продолжат укрепляться и служить интересам двух братских народов.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву реализации всего задуманного, а народу Казахстана – мира, благополучия и стабильности.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме отметил, что в уходящем в историю 2023 году таджикско- казахстанское стратегическое партнерство было ознаменовано важными событиями, и выразил уверенность в дальнейшем всестороннем развитии отношений между двумя странами



Касым-Жомарта Токаева также поздравили Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Эстонии Алар Карис, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Японии Фумио Кишида, король Норвегии Харальд V, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вице-президент ОАЭ, руководитель Администрации президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин, а также экс-главы государств и правительств, руководители крупных иностранных организаций, компаний, банковских структур, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

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