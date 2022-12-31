КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря
Фото: pixabay
Северная Корея осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz
О запуске ракет информирует агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Пуск был осуществлен из района провинции Хванхэ-Пукто.
Береговая охрана Японии ранее распространила два уведомления о запуске северокорейских ракет. По данным источников канала NHK, они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.
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