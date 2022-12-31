202 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

В преддверии нового года выявили 202 случая заражения COVID-19 по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2731 человек (2552 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2472 пациента.







Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.



