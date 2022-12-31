Погода на выходные: алматинцы встретят новый год без снега

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды на выходные в трех мегаполисах страны, по прогнозам, алматинцы встретят новый год без снега, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", 31 декабря в Алматы осадки не ожидаются, жители южной столицы встретят новый год без снега. Астана 31 декабря — в столице облачно, ожидается снег, днем -3...-5°C, ночью -7...-9°C. Скорость ветра — ночью 3-8, днем 9-14 м/с.

1 января — на новый год у жителей столицы ожидается снег и пасмурная погода, днем -8...-10°C, ночью -13...-15°C. Скорость ветра — 9-14 м/с. Алматы 31 декабря — в южной столице переменная облачность, днем +1...-3°C, ночью -3...-5°C. Скорость ветра — 0-5 м/с.

1 января — пасмурно, ожидается небольшой снег, температура воздуха днем 0...-2°C, ночью -5...-7°C. Скорость ветра — 0-5 м/с. Шымкент 31 декабря — в южном мегаполисе ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега с дождем, днем +1..+3°C, ночью 0...-2°C. Скорость ветра — 8-13 м/с.

1 января — новый год шымкентцы встретят с переменной облачностью, днем 0...+2°C, ночью -3...-5°C. Скорость ветра — 8-13 м/с. Читайте также Кто из глав других государств поздравил Токаева с наступающим Новым годом Известный нумеролог рассказала, каким будет 2023 год, и назвала опасные периоды Посол США поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом

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