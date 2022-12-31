В Латинской Америке переименуют крупнейший порт в честь Пеле

Порт Сантос Бразилии и Латинской Америки, расположенный в штате Сан-Паулу, будет переименован в Порт Сантос-Пеле, передает Zakon.kz.

Бразильский новостной портал G1 сообщил, что, по словам бывшего мэра Сан-Паулу Александра Барбозы, запрос на имя президента страны о переименовании был сделан парламентарием.

Порт должен получить новое название уже в 2023 году.

"Пеле принес миру имя Сантоса и Бразилии. Он является крупнейшим экспортным "продуктом" страны и справедливой данью уважения тем, кто также выбрал Сантос своим городом". Бывший мэр Сан-Паулу Александр Барбоза

Напомним, в возрасте 82 года скончался бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле.