Токаев назначил четырех судей Конституционного суда
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил четырех судей Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.
Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента РК.
Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.
Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.
Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ