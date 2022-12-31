Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил четырех судей Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом Администрации президента РК.

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.



Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

