Бывшего лидера Мьянмы приговорили еще к 7 годам лишения свободы

Приговор, вынесенный 30 декабря, является последним наказанием, вынесенным 77-летней Су Чжи, которая руководила Мьянмой в течение пяти лет, прежде чем была отстранена от власти в результате переворота в начале 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к семи годам тюремного заключения за коррупцию, сообщил CNN источник, знакомый с делом.

Постановление, вынесенное в пятницу, признало Су Чжи виновной в коррупции в связи с покупкой, ремонтом и арендой вертолета для использования во время стихийных бедствий и государственных дел, включая спасение и чрезвычайные ситуации, говорится в источнике.

Теперь ей грозит в общей сложности 33 года тюремного заключения, включая три года каторжных работ, что означает, что она может провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Су Чжи ранее была осуждена за многочисленные правонарушения, включая мошенничество на выборах и получение взяток.

По данным источника, она отрицает все выдвинутые против нее обвинения, а ее адвокаты заявили, что они политически мотивированы.

6 декабря свергнутого лидера Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы.

Первые обвинения арестованным лидерам Мьянмы предъявили 3 февраля 2021 года.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения".