Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году

Повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы, рост уровня прожиточного минимума, а также другие изменения, которые коснутся казахстанцев, опубликованы на официальном сайте правительства, сообщает Zakon.kz.

Повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы, рост уровня прожиточного минимума, реализация нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", запуск новых программ развития, внедрение сетей связи 5G, а также улучшение качества интернета в малых городах и селах – эти и другие изменения и инициативы, реализуемые правительством по поручению главы государства, затронут многих казахстанцев уже в текущем году.



Повышение денежных доходов

С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) в республике увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года. Учитывая, что по Трудовому кодексу работодатели обязаны обеспечивать зарплату на уровне не ниже МЗП, денежные доходы вырастут у порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях, на предприятиях различных форм собственности.

Увеличение пенсий и государственных пособий

В текущем году будут повышены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге.

Так, с начала года для состоявшихся пенсионеров на 10,5% повышен размер солидарной пенсии. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства увеличен размер максимального дохода, используемый для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 тыс. тенге до 189,8 тыс. тенге).

Размеры базовой пенсии тоже выросли с учетом ежегодного повышения величины прожиточного минимума, а также увеличение по поручению главы государства уровня ее исчисления от прожиточного минимума с 54% до 60%.

Оптимизация госуслуг и цифровизация документооборота

В наступившем году срок выдачи электронных свидетельств при регистрации акта гражданского состояния или брака будет сокращен до 15 календарных дней вместо 1 месяца, регистрация смены Ф.И.О. будет исключена.

В 2023 году планируется запустить пилотный проект по автоматизации аттестации частных судебных исполнителей, нотариусов, адвокатов и судебных экспертов на занятие профессиональной деятельностью. Это предусматривает прохождение онлайн-тестирования и компьютерных ситуационных кейсов по аналогии со сдачей тестирования для получения водительского удостоверения, исключая при этом собеседование в территориальных органах юстиции.

Микрокредитование для молодых граждан

С 1 января 2023 года во исполнение поручения главы государства в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых казахстанцев. Финансовые средства будут предоставляться на конкурсной основе гражданам от 21 года до 35 лет, желающим начать собственное дело либо уже занимающимся предпринимательством, в том числе производством или реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг, производством продукции в личном подсобном хозяйстве и др.

Микрокредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых, максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, срок – до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства (до 7 лет). В целом на данный проект в 2023 году предусмотрено свыше 28 млрд тенге, что позволит охватить более 5,7 тыс. молодых граждан.

Новые подходы к регулированию бизнеса



В январе 2023 года в республике заработает Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства – механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр государственных регуляторных актов. Если в Реестре отсутствуют какие-то требования либо по ним имеется срыв срока пересмотра, то субъекты бизнеса освобождаются от административной ответственности за их нарушение.

С 1 января отменены проверки, проводимые по особому порядку. Таким образом, осуществляется переход от проверок и наказаний к профилактике нарушений. Вместе с тем в действие введена норма по автоматизации системы управления рисками, что позволит исключить человеческий фактор при формировании графиков проведения проверок и профилактического контроля. При отсутствии такой автоматизации теперь допускается осуществлять контроль только в отношении 5% от общего количества подлежащих ему субъектов.

Кроме того, с начала года введен запрет требовать от бизнеса отчетности, по которой не обеспечена автоматизация механизмов ее предоставления. Также на один год продлен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля с посещением субъектов малого и микропредпринимательства.

Развитие здравоохранения



В 2023 году продолжится работа по внедрению транспортной медицины. Для повышения доступности медпомощи в отдаленных селах будут широко применяться передвижные медицинские комплексы, что позволит охватить 1,5 млн сельских жителей. Вместе с тем за счет медицинских поездов планируется оказать соответствующие услуги еще более 300 тыс. сельчан.

Начнется реализация Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы, в рамках которого предусмотрены следующие шаги: модернизация диагностического оборудования, организация центров ядерной медицины (ПЭТ/КТ диагностики), расширение молекулярно-генетического тестирования, дооснащение детских стационаров КТ и МРТ, развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, повышение доступности новейших противоопухолевых препаратов, создание современных онкологических центров, увеличение коечного фонда спецучреждений, закуп 17 линейных ускорителей и т.д.

Новые национальные проекты



В нынешнем году начнется реализация нового амбициозного Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство порядка 400 полностью «упакованных» необходимым оборудованием школ на 842 тыс. ученических мест. Данные учебные заведения зададут новую планку качества в казахстанской сфере образования, постепенно выравнивая по этому показателю город и село. Только в 2023 году в различных регионах республики начнется строительство свыше 220 школ.

Активная работа начнется также по Национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения», призванному значительно улучшить качество оказания медуслуг на селе. В рамках него до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. В том числе в 2023 году предусмотрено открытие 309 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан"



В марте заработает новый закон, предусматривающий возможность признания физического лица банкротом. В нем заложены нормы по снижению долговой нагрузки граждан, стимулированию выплат по долгам (ряд ограничений после банкротства), обеспечению возврата должников к продуктивной экономической деятельности.

В рамках закона также предусмотрена государственная помощь социально уязвимым категориям, вводится возможность заключения мирового соглашения и ряд других мер, которые позволят гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, решить свои вопросы.

Представленный обзор содержит ряд основных социально-экономических изменений, уже вступивших в силу и ожидаемых в 2023 году. Их позитивное влияние в реальной жизни ощутит большинство казахстанцев. Однако процесс планомерной модернизации и цифровизации приоритетных направлений общественной жизни на этом не останавливается. Правительство продолжает реализацию принятых программ и новых планов развития, а также разработку инициатив по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.