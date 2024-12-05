Пенсия, минимальная зарплата и МРП: каким будет их размер в Казахстане в 2025 году

В Казахстане с нового 2025 года изменится размер месячного расчетного показателя, а также минимальной заработной платы и пенсии, сообщает Zakon.kz.

Новые размеры утверждены Законом РК "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы", который 4 декабря 2024 года подписал глава государства.

Согласно документу, с 1 января 2025 года установлены:

минимальный размер заработной платы (МЗП) – 85 000 тенге (в 2024 году – 85 000 тенге);

(в 2024 году – 85 000 тенге); месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (в 2024 году – 3692 тенге);

(в 2024 году – 3692 тенге); минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (в 2024 году – 28 215 тенге);

(в 2024 году – 28 215 тенге); минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (в 2024 году – 57 853 тенге);

(в 2024 году – 57 853 тенге); величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат (ВПМ) – 46 228 тенге (в 2024 году – 43 407 тенге).

Законом установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров на 8,5%.

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Также установлен размер взносов государства на ОСМС – 2% от объекта исчисления взносов государства.