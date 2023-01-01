Токаев подписал закон "О развитии агломераций"

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О развитии агломераций", сообщает Zakon.kz.

Первый документ проекта был выпущен в октябре 2021 года. Он прошел 29 ступеней чтения и согласования.

27 ноября 2022 года проект закона "О развитии агломераций" и сопутствующие ему поправки в первом чтении принял Мажилис.

Поручение создать условия для развития агломераций дал в своем Послании от 1 сентября 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев. При этом на заседании Высшего совета по реформам глава государства поручил обеспечить их принятие до конца 2022 года.

Как пояснил руководитель рабочей группы, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Закиржан Кузиев, центрами агломераций смогут стать города с численностью населения свыше 500 тысяч человек. В агломерацию войдут пригородные зоны, имеющие между собой повседневные трудовые и производственные связи.

22 декабря 2022 года на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О развитии агломераций", а также пакет сопутствующих поправок к нему и отправили на подпись президенту.

Представляя документ депутатам, министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, что основной законопроект включает определение термина "агломерация" и соответствующие критерии, определяющие агломерации.

После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве "агломераций" будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.

В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий – в рамках основного законопроекта, 14 полномочий – в рамках сопутствующего.

Также, президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций". С пакетом дополнений можно ознакомиться по ссылке.