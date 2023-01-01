В канун Нового года в Казахстане родились 240 малышей

31 декабря 2022 года, в преддверии Нового года, в казахстанских роддомах появились на свет 240 малышей, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, в новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 240 малышей – 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек.

Самое большое количество новорожденных, появившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей, и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.



