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16 малышей родились в Астане в День Республики

новорожденные, младенец, дети, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:31 Фото: pixabay
25 октября 2024 года до 07:00 в Астане появились на свет 16 малышей – десять мальчиков и шесть девочек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, новых казахстанцев приняли в трех родильных домах Астаны.

День Республики, новорожденные, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:31

Фото: акимат Астаны

День Республики, новорожденные, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:31

Фото: акимат Астаны

Шестеро детей появились на свет в городском перинатальном центре. Еще по пять малышей приняли в многопрофильных больницах № 2 и № 3.

Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, сколько детей родились в Казахстане в 2023 году. Специалисты подчеркивают, что рождаемость продолжает снижаться.

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