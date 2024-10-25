16 малышей родились в Астане в День Республики

25 октября 2024 года до 07:00 в Астане появились на свет 16 малышей – десять мальчиков и шесть девочек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, новых казахстанцев приняли в трех родильных домах Астаны.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Шестеро детей появились на свет в городском перинатальном центре. Еще по пять малышей приняли в многопрофильных больницах № 2 и № 3.

Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, сколько детей родились в Казахстане в 2023 году. Специалисты подчеркивают, что рождаемость продолжает снижаться.