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Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России

Британия прекращает импорт сжиженного природного газа из России Фото: pixabay
Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об этом появилось в Twitter МИД Соединенного Королевства.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В прошлом году Британия импортировала 3,12 млрд куб. м российского газа, из-за ситуации в Украине показатели резко снизились. Британские власти заявили, что намерены полностью отказаться от импорта СПГ из РФ с 1 января 2023 года.

Среднегодовой объем потребляемого в Королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м.

Ранее, 26 декабря, вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок Евросоюза остается открытым для российского СПГ. По его прогнозам, по итогам 2022 года уровень поставок из РФ в Европу достиг 21 млрд куб. м.

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