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В Мексике не менее 14 человек погибли при нападении на тюрьму

нападение на тюрьму в Мексике Фото: pixabay
Нападение произошло в северном пограничном городе Хуарес. Еще два человека погибли во время перестрелки позже в этот день в других частях города, сообщает Zakon.kz.

Прокурор штата Чиуауа заявил, что среди погибших в результате нападения на тюрьму были 10 сотрудников службы безопасности и четверо заключенных, сообщает Reuters.

Еще 13 человек были ранены и не менее 24 сбежали.

Предварительное расследование показало, что нападавшие прибыли в тюрьму около 7 часов утра по местному времени на бронированных автомобилях и открыли огонь.

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