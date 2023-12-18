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Нападение на гостиницу в Мексике: не менее 12 человек погибли

Нападение на гостиницу в Мексике: не менее 12 человек погибли Фото: wikipedia
В мексиканском городе Сальватьерра группа неизвестных напала на гостиницу ночью, когда в ней проходила вечеринка, в результате погибло не менее 12 человек, 11 человек ранено, сообщает Zakon.kz.

По информации El Universal, в основном на вечеринке были молодые люди. Стреляли именно по ним.

"Жертвы были разбросаны по полу, в том числе несколько женщин и молодых людей, проживавших вместе на момент проникновения нападавших в здание. Власти сообщили, что после нападения раненым была оказана медицинская помощь и они переведены в больницы в Сальватьерре и Селайе, где их охраняли сотрудники службы безопасности", – пишет издание.

Пока нападавшие не задержаны, их мотивы тоже неизвестны.

Ранее мы писали о стрельбе в американском Льюистоне, когда погибли 22 человека, ранены были 60 человек. Неизвестный открыл огонь по посетителям сначала в местном баре, а потом в боулинге и в магазине Walmart.

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