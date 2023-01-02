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В каком случае кофе может удвоить риск смерти, выяснили кардиологи

кофе при болезни Фото: pixabay
Одна чашка кофе и ежедневное потребление зеленого чая не увеличивают риск смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при любых данных артериального давления, сообщает Zakon.kz.

Употребление двух и более чашек кофе в день может удвоить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с высоким кровяным давлением (160/100 миллиметров ртутного столба или выше), сообщает Newsroom.

Высокое кровяное давление – гипертония – возникает, когда сила давления крови на стенки кровеносных сосудов слишком высока, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой, чтобы перекачивать кровь. Участниками исследования стали 6 570 мужчин и 12 тысяч женщин от 40 до 79 лет. Они представили данные медицинских осмотров и самостоятельного заполнения анкет, оценивающих образ жизни, диету и историю болезни.

За 19 лет наблюдения зарегистрировали 842 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний: большинство умерших активно потребляли кофе, но у них была еще и несбалансированная диета. Результаты могут подтвердить утверждение, что людям с высоким кровяным давлением следует избегать чрезмерного употребления кофе. Поскольку гипертоники более восприимчивы к воздействию кофеина, его вредные эффекты могут перекрывать защитные свойства, увеличивая риск смерти, заявили исследователи.

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