Эдуард Полетаев: 2022 год стал для многих государств "идеальным штормом"

Президент общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев высказался по поводу уходящего года и строительства Нового Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, коронавирус помог Китаю "разогнать инфляцию".

"2022 год стал для многих государств в мире "идеальным штормом". Решались проблемы восстановительного роста после пандемии COVID-19, энергетического кризиса на фоне попыток перехода к безуглеродному производству. Крупное геополитическое противостояние, связанное с ситуацией в Украине, привело, помимо прочего, к угрозе голода в ряде развивающихся стран. На замедление общемирового экономического роста также влияла так называемая политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае, где максимально жесткие карантины стали постоянным явлением и в немалой степени помогли разогнать инфляцию", – написал Полетаев в Facebook.

Он отметил, что для Казахстана нынешний год был непростым, переломным и насыщенным "внутриполитическими решениями".

"Самым ярким политическим явлением начала года стали события трагического января. К тому же на фоне тихого информационного фона, обусловленного новогодним периодом каникул и отпусков, эти события стали центральной темой новостных выпусков и вывали озабоченность в других странах. Среди других важных событий следует также отметить проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию и выборы президента РК. Приняв в них участие, большинство граждан поддержало курс на политическую модернизацию. По сути, в 2022 году страна вступила в новый этап своего развития", – считает президент фонда.

В первую очередь он коснулся законодательных изменений.

"Одних только законов было принято 68. Город Нур-Султан – столица государства – была переименована обратно в Астану, 25 октября – День Республики – возвращен в число госпраздников, при этом из списка был исключен День Первого Президента – 1 декабря, который стал праздничным днем наравне с профессиональными праздниками. Конституционный совет преобразован в Конституционный суд. В Казахстане образованы три новые области. В реальном секторе экономики предпринимались усилия по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это важно с той точки зрения, что укрепление данного сектора, как правило, дает позитивный мультипликативный эффект на все другие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном счете приводит к появлению новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан", – уточнил Полетаев.

Затем он коснулся темы производства и сельского хозяйства в стране.

"По сообщению пресс-службы правительства РК, в качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн в год. Он сразу вошел в Топ-10 мировых производителей данной продукции. В индустриальной зоне Сарани начал работу завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Также проводилась интенсивная деятельность по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс. В отрасли сельского хозяйства получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. В нефтегазовой отрасли стартовало большое дело – на Кашагане начато строительство завода по переработке газа мощностью 1,1 млрд кубометров", – написал Полетаев.

По словам президента фонда, особо стоит отметить то, что "власти обратили внимание на кричащие проблемы социальной сферы".

"Например, в этом году по поручению президента принят Национальный проект "Комфортная школа". В рамках него до 2025 года планируется построить более 400 школ абсолютно нового формата на 842 тысячи мест. По поручению главы государства в текущем году также был утвержден новый Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. Что касается повышения доходов граждан, то в уходящем году, по официальным данным, была увеличена заработная плата более 3 млн человек, в том числе у врачей на 30%, учителей – на 25%, других работников бюджетной сферы – на 20%, производственного персонала – на 10–50%". Эдуард Полетаев

В завершении поста он пришел к выводу, что ему понятны реформы и изменения во внутренней политике.

"В целом вроде реформы идут результативно, выстроена логическая, закономерная и понятная цепь изменений во внутренней политике. Но итоги года следует оценивать также и с долгосрочных позиций, в контексте всего реформенного движения страны и ее перспектив. Должны ощущаться не только многочисленные заклинания с высоких трибун, но и глубокое понимание и тем более действия по преодолению сложных ситуаций. Строительство современного Нового Казахстана требует огромной кропотливой работы", – резюмировал Полетаев.