Координирующая роль в регионе во многом предоставлена именно Казахстану – политолог Эдуард Полетаев

"Казахстан полностью поддерживает усилия по реформированию ООН", – заявил Токаев в ходе переговоров с Антониу Гутерришем. Генсек ООН посетил Казахстан по приглашению президента. Политолог Эдуард Полетаев рассказал Zakon.kz о значимости визита и роли нашей страны в реализации ЦУР.

– Эдуард Эдуардович, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приезд Антониу Гутерриша в Казахстан имеет особое значение для Казахстана и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития. Хотелось бы услышать ваше мнение.

– Это уже не первый визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казахстан и в Алматы. Прошлым летом он уже приезжал сюда, а затем отправился на саммит ШОС. В целом нынешний Генсек достаточно комплиментарно относится к Казахстану. А для Казахстана сотрудничество с такими глобальными организациями, как ООН, способствует обеспечению национальных интересов страны, приносит практическую пользу как для региональной, так и для глобальной безопасности. Это инструмент укрепления суверенитета республики.

На сегодняшний день Казахстан является полноправным членом более чем 60 международных организаций, и членство в ООН, конечно, имеет большое значение. Вступление Казахстана в ООН 2 марта 1992 года имело важное значение для внешней политики страны. Это особая веха в новейшей истории, поскольку она ознаменовала международное признание независимости Республики Казахстан. После подписания Закона "О независимости РК" 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил себя суверенным государством. Вслед за этим началось признание независимости республики со стороны других государств. А когда Казахстан единогласно был принят в члены ООН, став 168-м государством-членом, при Организации было создано постоянное представительство нашей страны. С этого момента РК начала активно участвовать в деятельности ООН и ее специализированных учреждений, таких как ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНЕСКО и другие. Тогда было особенно важно встроиться в гармонию отношений между членами мирового сообщества, и Казахстану это удалось достаточно быстро. Уже в 1992 году, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые в качестве полноправного члена, Казахстан выдвинул инициативу о создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Сегодня эта организация успешно существует уже более 30 лет.



– Какие вопросы затрагивает взаимодействие Казахстана и ООН?



– Сфера сотрудничества между Казахстаном и ООН весьма обширна: это устойчивое развитие, ядерное разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, миротворческая деятельность, права человека. Иными словами, векторов взаимодействия много.

Один из примеров – активное участие Казахстана в работе ЮНЕСКО. Когда в 1994 году в Алматы было открыто Региональное бюро ЮНЕСКО, оно охватывало своей деятельностью всю Центральную Азию. В целом в непростые 90-е годы агентства ООН оказали Казахстану значительную поддержку, это факт. Речь идет о помощи в разработке стратегий, программ и законодательных документов в таких сферах, как охрана окружающей среды, здравоохранение, экономические реформы и др.



Сегодня Казахстан поддерживает дипломатические отношения с большинством стран мира. Из 193 официально признанных государств – членов ООН РК имеет отношения более чем со 180, а ее дипломатические представительства расположены на всех континентах. Казахстан не имеет ни конфликтов, ни неурегулированных вопросов ни с одним государством – членом ООН. Более того, страна активно выдвигает международные инициативы.



– Какая из последних инициатив президента Токаева, озвученная на площадке ООН, по вашему мнению, имеет наиболее важное значение для мирового сообщества?



– Например, в 2017-2018 годах Казахстан был непостоянным членом Совета Безопасности ООН. За этот период страна активно продвигала повестку мира и безопасности, в том числе по Афганистану, теме, остающейся крайне актуальной и сегодня. Во время пандемии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, проходившей в онлайн-формате, президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании Международного агентства по биологической безопасности. Эта идея до сих пор обсуждается на международных площадках. В прошлом году Генассамблея ООН даже приняла резолюцию, в которой поддержала дальнейшее изучение возможностей по учреждению подобного агентства.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев регулярно подчеркивает важность сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. В своем Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" он отметил: "Мы поддерживаем усилия ООН и других международных организаций по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменением климата и другими угрозами, поддерживаем миротворческую деятельность ООН, разоруженческие инициативы, выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами". Республика давно участвует в миротворческих миссиях ООН, поддерживая глобальную безопасность и стабильность. Это не только укрепляет авторитет и статус страны, но и дает военным важные навыки.



– Открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона, резюмировал глава государства. Изначально это была инициатива Касым-Жомарта Токаева. О чем свидетельствует момент того, что идею нашего президента поддержали представители других государств?



– Что касается нынешнего визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, то он связан с решением Генеральной Ассамблеи от марта этого года об учреждении Регионального центра ООН по Центральной Азии и Афганистану. Эту инициативу Казахстана поддержали более 150 стран, что свидетельствует о признании дипломатических усилий страны и является внешнеполитическим успехом.

В Алматы создается важный международный хаб – платформа для координации усилий на глобальном уровне. Тем более что сам Антониу Гутерриш отмечал, что Казахстан для Организации Объединенных Наций является привилегированным партнером, мостом между Востоком и Западом, проводником между культурами, цивилизациями и религиями. А такие цитаты дорого стоят – это свидетельство сильной роли страны в международной политике. Поэтому Республика Казахстан и далее будет стремиться к углублению этого взаимодействия. Это поможет эффективно отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Тем более что, несмотря на многочисленную критику в адрес ООН, Организация по-прежнему остается ведущим и легитимным международным институтом. В этом году ООН отмечает свое 80-летие, и логично предположить, что Казахстан сыграет в юбилейных мероприятиях далеко не последнюю роль. Его отношения с ООН будут освещены на высоком уровне.



– А как вы расцениваете предложение главы нашего государства, связанное с реформированием Совбеза ООН?



– Президент Казахстана иногда критиковал ООН, поднимал вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности. Это весьма актуально, поскольку Республика Казахстан, как уже отмечалось, не испытывает сложностей ни с одним из постоянных членов Совбеза. Их пять, и двое из них – соседи Казахстана: Россия и Китай. Предложения главы государства по реформированию Совета Безопасности особенно актуальны в периоды, когда вопросы мира и безопасности становятся особенно острыми. Сейчас вполне логично предположить, что состав Совбеза может быть расширен, учитывая, что нынешняя ситуация в мире и расклад сил существенно отличаются от обстоятельств 1945 года, когда совет был создан. Поэтому, если реформа действительно будет проведена, голос Казахстана, безусловно, будет учитываться. А то, что Республика Казахстан призывает к реформе Совета Безопасности, является свидетельством того, что страна стремится к активному участию в глобальных процессах и не лишена стремления проявлять амбиции.

Не стоит забывать и о том, что Касым-Жомарт Токаев – опытный дипломат. До избрания на пост президента он занимал должности заместителя Генерального секретаря ООН и генерального директора отделения ООН в Женеве. Это подтверждает его глубокое понимание механизмов работы международных институтов. Кроме того, в концепции внешней политики Республики Казахстан до 2030 года среди ключевых приоритетов указано содействие формированию атмосферы доверия в международных отношениях, основанных на целях и принципах Устава ООН.



– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение Целей устойчивого развития. Какие вы видите результаты проводимой работы?



– Визит Антониу Гутерриша в Алматы и создание Регионального центра ООН – это подтверждение того, что партнерство между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций продолжает укрепляться. Это свидетельствует о приверженности нашей страны принципам устойчивого развития и международного сотрудничества.

ООН поддерживает реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) в Казахстане, всего их 17. Среди них: ликвидация нищеты и голода, сохранение экосистем, обеспечение доступа к чистой воде, качественное образование и многое другое. Эти цели были приняты в 2015 году и, на мой взгляд, достаточно эффективно реализуются в нашей республике. Правительство поддерживает этот процесс, и многие законодательные инициативы разрабатываются с учетом положений ЦУР. Для эффективной реализации Целей устойчивого развития необходимо объединение усилий в экономической, социально-политической и экологической сферах. Именно поэтому важно выстраивать координацию и сотрудничество на высоком уровне. Президент Казахстана не раз участвовал в международных саммитах, посвященных вопросам устойчивого развития. Более того, во многом благодаря инициативе Касым-Жомарта Токаева и его поддержке в Алматы был создан Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это яркое свидетельство того, что координирующая роль в регионе во многом предоставлена именно Казахстану.