7 пассажиров получили травмы во время полета по маршруту Ташкент – Алматы

Фото: Zakon.kz

Пресс-служба авиакомпании Air Astana сообщила о том, что 7 пассажиров получили травмы во время полета по маршруту Ташкент –Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, рейс KC 128 вылетел в 14:35 местного времени. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45.

"Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи. Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", – говорится в сообщении. Читайте также Спасатели эвакуировали астанчанина с зимовки в Костанайской области Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра На Капшагайском водохранилище машина провалилась под лед

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