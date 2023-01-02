В Актобе установили участников драки после корпоративного вечера

Полицейские установили 9 участников драки после корпоративного вечера возле ресторана "Улытау", сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка изъяли видео с камер ресторана, где запечатлено начало конфликта. Отмечается, что в конфликте участвовали и женщины.

"На двух участников данного инцидента составлены протоколы по ст. 667 КоАП РК "Неповиновение представителям власти" и на четверых – по ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсети обсуждалось, что в драке участвовали полицейские. Данный факт пресс-служба МВД опровергла.





"На женщину и водителя такси, которые снимали происходящее на телефон и распространили заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников полиции, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 73-3 КоАП РК "Клевета". Все материалы направлены в административный суд города Актобе для принятия законного решения", – резюмируется в сообщении.