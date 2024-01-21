Драка у ресторана в Семее: полиция задержала участников

Участники драки у ресторана "Кен-Дала" уже установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Полиция Абайской области выпустила официальный комментарий касательно драки с участие десяти человек в Семее.

В полиции уточнили, что среди участников конфликта погибших нет.

Жестокая драка с участием 10 человек произошла у ресторана "Кен-Дала" в Семее.



На видео, которое выложили в сеть, видно, что в ходе драки с применением арматуры пострадал один молодой человек.