Драка у ресторана в Семее: полиция задержала участников
Фото: скриншот видео
Участники драки у ресторана "Кен-Дала" уже установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.
Полиция Абайской области выпустила официальный комментарий касательно драки с участие десяти человек в Семее.
В полиции уточнили, что среди участников конфликта погибших нет.
Жестокая драка с участием 10 человек произошла у ресторана "Кен-Дала" в Семее.
На видео, которое выложили в сеть, видно, что в ходе драки с применением арматуры пострадал один молодой человек.
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