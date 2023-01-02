О состоянии пострадавших пассажиров рейса Ташкент - Алматы рассказали в КГА
Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.
Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров приняли машины скорой помощи для оказания помощи.
Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка госпитализирована бригадой скорой помощи.
В КГА заявили, что пассажирам рейса будет оказана всяческая помощь. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами, о результатах которой будет сообщено дополнительно.
2 января 2022 года при выполнении по маршруту Ташкент - Алматы произошла сильная турбулентность на борту воздушного судна.
Самолет вылетел в 14:35 по времени Астаны. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Пять пассажиров пострадали, четверо из которых отказались от госпитализации и в настоящее время один пассажир находится в больнице на осмотре.
Ранее пресс-служба авиакомпании Air Astana информировала СМИ о 7 пострадавших в инциденте.