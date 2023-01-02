Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

О состоянии пострадавших пассажиров рейса Ташкент - Алматы рассказали в КГА

О состоянии пострадавших пассажиров рейса Ташкент - Алматы рассказали в КГА Фото: Zakon.kz
По предварительной информации, в результате инцидента на борту рейса КС128 авиакомпании "Эйр Астана" пострадали 5 человек, сообщает Zakon.kz.

Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.

Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров приняли машины скорой помощи для оказания помощи.

Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка госпитализирована бригадой скорой помощи.

В КГА заявили, что пассажирам рейса будет оказана всяческая помощь. По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами, о результатах которой будет сообщено дополнительно.

2 января 2022 года при выполнении по маршруту Ташкент - Алматы произошла сильная турбулентность на борту воздушного судна.

Самолет вылетел в 14:35 по времени Астаны. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Пять пассажиров пострадали, четверо из которых отказались от госпитализации и в настоящее время один пассажир находится в больнице на осмотре.

Ранее пресс-служба авиакомпании Air Astana информировала СМИ о 7 пострадавших в инциденте.

Читайте также

Студентка спасла мужчину из огня в Петропавловске

В Актобе установили участников драки после корпоративного вечера

7 пассажиров получили травмы во время полета по маршруту Ташкент – Алматы

Константин Вноровский
КГА Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
ПСЖ футбол
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне без Месси и Неймара
Гороскоп на 2 января
Что говорят звезды: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления