Смертельное ДТП в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

5 декабря в городской больнице №1 города Астаны рассказали о состоянии пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с пассажирским автобусом, сообщает Zakon.kz.

4 декабря стало известно, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Двоих пострадавших доставили в больницу, передает Astana TV.

Одному пациенту понадобилось лечение в стационаре, второй после обследования был отпущен домой.

"В противошоковой палате пациенты были осмотрены со всеми специалистами, реаниматологами, травматологами, хирургами и так далее. С группой врачей одного пациента с поверхностными травмами, стабильного, направили на амбулаторное лечение. Второго пациента мы положили в стационар, в отделение политравмы. На данный момент, состояние пациента стабильное средней степени тяжести", – рассказал заместитель директора по лечебно-профилактической работе городской больницы №1 города Астаны Бауыржан Ешмуратов.

Ночью 5 декабря на шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар Акмолинской области, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора. В результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине, а несколько пассажиров получили различные травмы.