Двух депутатов Европарламента лишат неприкосновенности из-за обвинений в коррупции

Глава Европарламента Роберта Метсола запустила срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу бельгийских властей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в пресс-релизе ЕС.

"С самого первого момента Европейский парламент делал все, чтобы помочь в расследованиях. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности. Ответственные будут найдены, и мы сделаем все для борьбы с коррупцией", — говорится в релизе.

В материале сказано, что бельгийская прокуратура подозревает фигурантов "в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента".

При этом в документе не называются имена членов ЕП, которым представят запрос о лишении иммунитета на ближайшей пленарной сессии 16 января. Далее комитет Европарламента по юридическим вопросам выработает свою рекомендацию и выставит ее на голосование на пленарное заседание, которое примет решение.

Метсола попросила все службы и комитеты уделить этой процедуре первоочередное внимание, чтобы завершить ее до 13 февраля. Глава Европарламента также заявила, что изложит свои намерения относительно реформ в ближайшие недели, включая пересмотр действующих правил.

10 декабря в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и еще трех человек по делу о коррупции, связанной с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.

