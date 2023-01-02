В Турции признали законным выход страны из Стамбульской конвенции

Государственный совет по административным апелляциям принял решение о признании законным выход Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия, сообщает Zakon.kz.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал Habertürk.





"Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону", — передал телеканал.

В марте 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция выходит из конвенции. При этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

