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В Турции признали законным выход страны из Стамбульской конвенции

Турция вышла из Стамбульской конвенции Фото: pixabay
Государственный совет по административным апелляциям принял решение о признании законным выход Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия, сообщает Zakon.kz.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал Habertürk.


"Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону", — передал телеканал.

В марте 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция выходит из конвенции. При этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

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