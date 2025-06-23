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События

Казахстан пригласили вступить в Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Флаги Европейского союза и Казахстана, флаги ЕС и РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 10:54 Фото: senate.parlam.kz
18 июня 2025 года Комитет министров Совета Европы принял решение пригласить Казахстан присоединиться к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Конвенция №30), сообщает Zakon.kz.

Документ регулирует вопросы оказания правовой помощи между странами – участницами Конвенции в области уголовного судопроизводства.

Основная цель соглашения заключается в упрощении и ускорении процесса оказания правовой помощи в уголовных делах между странами в отношении запросов на экстрадицию, передачи доказательств, допросов свидетелей и экспертов, а также других процессов, связанных с уголовным преследованием и защитой.

Присоединение Казахстана к этому международному механизму позволит создать прочную правовую базу для исполнения запросов о правовой помощи к странам – участницам Конвенции, в том числе со странами, не заключившими отдельные двусторонние соглашения о правовой помощи с РК, что особенно важно в свете возврата незаконно вывезенных из страны активов.

Казахстан также будет принят в экспертные комитеты Совета Европы по правовому сотрудничеству, что позволит повысить эффективность защиты национальных интересов, включая уголовное преследование преступников, находящихся в международном розыске.

Присоединение к Конвенции отражает приверженность Казахстана принципам верховенства закона и международного сотрудничества в борьбе с преступностью, полностью соответствуя концепции «Закон и Порядок». Это еще один шаг на пути к построению справедливого, безопасного и правового государства.

Участниками Конвенции являются 46 государств – членов Совета Европы, а также четыре страны, не являющиеся членами, – Израиль, Корея, Монголия и Чили.

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Айсулу Омарова
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