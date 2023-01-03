Закрыты два участка дорог близ Усть-Каменогорска

3 января закрыты автомобильные участки дорог Усть-Каменогорск-Семей и Усть-Каменогорск-Алматы для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям акимата Абайской области, закрыты автомобильные участки дорог Усть-Каменогорск-Семей (уч.10-198), Усть-Каменогорск-Алматы (уч. 971-1068 с. Калбатау- поворот п. Касым Кайсенова) для всех видов автотранспорта из-за ограничения видимости и угрозы безопасности движения.



МЧС предупреждает, что в связи с ухудшением видимости на автодорогах необходимо ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.