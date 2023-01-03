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В Таиланде мужчина вышел в туалет во время поездки и забыл жену на дороге

мужчина забыл жену на дороге Фото: pixabay
Мужчина успел уехать на 160 километров. Когда он вернулся, он принес извинения своей жене, сообщает Zakon.kz.

Мужчина в Таиланде случайно бросил свою жену в середине рождественской поездки. По данным тайского издания Matichon, 55-летний Бунтом Чаймун и его жена 49-летняя Амнуай Чаймун находились в пути к ее родному городу в провинции Маха Саракхам.

Около трех часов ночи Бунтум решил остановиться, чтобы облегчиться. Амнуай спросила мужа, почему он не остановился на заправочной станции, которую они недавно проезжали. Он не ответил, женщина тоже решила воспользоваться возможностью и вышла из машины.

Она отошла от дороги, закончив дело, Амнуай вернулась к месту, однако автомобиля не было на месте. Женщина оставила телефон в автомобиле, у нее также не было денег. Амнуай Чаймун прошла 20 км и добралась до района Кабин Бури к 5 утра. 

Местная полиция попыталась помочь ей связаться с забывчивым мужем, но, к сожалению, это оказалось почти невыполнимой задачей. Она не могла вспомнить номер его мобильного телефона, поэтому полицейские звонили на ее телефон по меньшей мере 20 раз.

Полицейским удалось установить контакт с мужчиной лишь к 8 часам утра. По данным таиландского новостного сайта Daily News, к тому времени Бунтом уже проехал 160 километров. Мужчина думал, что его жена все это время спала на заднем сиденье. Сообщается, что он принес жене глубочайшие извинения и очень сожалел о случившемся. Перед тем, как они снова отправились в путь, Амнуай рассказал местной полиции, что они женаты уже 27 лет и у них есть 26-летний сын.

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