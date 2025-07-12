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Мир

Во Франции мужчина забыл жену на заправке по дороге в отпуск

Франция, Триумфальная арка, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 10:15 Фото: freepik
62-летний француз оставил жену на автозаправке во время ночной поездки из Парижа в Марокко и заметил ее отсутствие лишь через 300 км, сообщает Zakon.kz.

По информации France 3, женщина осталась одна на трассе в департаменте Де-Севр, пока ее супруг продолжил путь, даже не заметив исчезновения. Где именно мужчина оставил супругу, он вспомнить не смог. Их 22-летняя дочь, которая спала на заднем сиденье, тоже ничего не заметила.

"Мы получили сбивчивый звонок около 8:30 утра. Мужчина не мог вспомнить, где и когда остановился", – рассказали жандармы из области Ланды.

Полиция изучила записи с камер на платных участках дороги и установила, что автомобиль делал несколько остановок в течение ночи. Найти женщину удалось лишь по сигналу ее телефона. Всю ночь она провела на заправке Памру.

Ранее мы сообщали, что 150 подростков во Франции неизвестные укололи шприцами.

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Асель Аукешева
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