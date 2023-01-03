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Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии

Кен Блок погиюб Фото: Instagram/kblock43
Американский гонщик и шоумен Кен Блок умер в возрасте 55 лет. Он погиб в аварии со снегоходом, сообщает Zakon.kz.

О гибели Кена Блока сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division, которую основал американец.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать".Hoonigan Racing Division

Кен Блок один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Он решил попробовать себя в гонках, когда ему было почти 40 лет, начав участвовать в ралли с командой Vermont SportsCar.

В 2006 году Кен Блок подписал новое соглашение о спонсорстве DC Rally с Subaru. В 2010 году команда Monster World Rally объявила Кена Блока своим гонщиком для нескольких этапов Чемпионата мира по ралли.

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