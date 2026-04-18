Спорт

Трагедия на легендарной трассе: гонщик погиб в массовой аварии

Гонка оборвалась трагедией: погиб 66-летний пилот, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 00:52
На трассе Нюрбургринг во время гонки NLS4 произошла тяжелая массовая авария, в результате которой погиб один из пилотов – 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Crash, инцидент случился на раннем этапе четырехчасового заезда, стартовавшего в субботу вечером. После столкновения нескольких автомобилей гонка была остановлена красными флагами. Изначально причины паузы не уточнялись, однако позже появилась информация о серьезном ДТП на участке Клостерталь на легендарной Северной петле.

Трансляция не показала момент аварии, но в сети появились записи с бортовых камер, на которых видны последствия столкновения.

Гонка была остановлена более чем на два часа, после чего организаторы приняли решение приостановить ее на неопределенный срок. На место происшествия были направлены медицинские службы, которые оказывали помощь пострадавшим участникам заезда.

Отмечается, что гонка была особенной благодаря участию четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Ранее сообщалось, что известный бегун погиб во время попытки установить рекорд.

Елена Беляева
Елена Беляева
