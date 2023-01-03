Снижение инфляции в 2 раза и $24,4 млрд инвестиций: Смаилов провел первое совещание в новом году

3 января Алихан Смаилов провел совещание по вопросам преобразования Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства, реорганизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также разработки отраслевых концепций и планов развития, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что преобразование Канцелярии премьер-министра в Аппарат Правительства является важным элементом институциональных реформ, инициированных главой государства. По его словам, усилится общая координация работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.

"Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности Правительства и премьер-министра. Аппаратом совместно с Администрацией президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений". Алихан Смаилов

И.о. руководителя Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, "слышащего государства" и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.

Премьер-министр напомнил, что на согласование в Администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.

Свыше 500 функций Правительства передается министерствам и акиматам. "Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров", — отметил он.

Переходя ко второму вопросу повестки, премьер-министр напомнил, что указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

"Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации". Алихан Смаилов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.

Кроме того, по словам премьер-министра, в текущем месяце на запланированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые концепции и планы развития.

Подводя итоги совещания, Смаилов отметил, что перед Правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.

"Нашей основной целью является обеспечение роста социально-экономического развития страны, дальнейшее повышение качества жизни и благосостояния населения. От каждого из вас требуется высокая эффективность и полная отдача в принятии решений", — заключил глава правительства.



