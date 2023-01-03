Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

37 детей спасли из снежного плена на трассе в Жамбылской области

спасение людей в Жамбылской области Фото: МЧС РК
Взрослых и детей доставили в пункт обогрева в селе им. Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

3 января в Жамбылской области закрыли участок дороги "Алматы-Термез-Ташкент" (574-587км). 

Сотрудники ДЧС проводят патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам. В районе перевала Шакпак они эвакуировали 110 человек, из них 37 детей.

По данным официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, эвакуированных доставили в пункт обогрева СШ. №29 им. М. Жумабаева. Оказана психологическая помощь. Пострадавших нет.

Читайте также

Сотрудники Экибастузского ДЧС начали ликвидацию последствий аварий

В Туркестанской области за сутки из снежного плена спасли 27 человек

Семья из семи человек пропала в Алматинской области

Данияр Кунафин
МЧС РК Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления