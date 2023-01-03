37 детей спасли из снежного плена на трассе в Жамбылской области

Взрослых и детей доставили в пункт обогрева в селе им. Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

3 января в Жамбылской области закрыли участок дороги "Алматы-Термез-Ташкент" (574-587км).

Сотрудники ДЧС проводят патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам. В районе перевала Шакпак они эвакуировали 110 человек, из них 37 детей.

По данным официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, эвакуированных доставили в пункт обогрева СШ. №29 им. М. Жумабаева. Оказана психологическая помощь. Пострадавших нет.