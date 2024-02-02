Село в Жамбылской области засыпало снегом

Село имени Бауыржана Момышулы замело снегом в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Жители села поделились кадрами, на которых видно заваленные снегом дома и тоннели в сугробах.

По нашим оценкам, высота снега составляет от 100 до 150 см.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2024 года.

