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Село в Жамбылской области засыпало снегом

Село в Жамбылской области засыпало снегом Фото: pixabay
Село имени Бауыржана Момышулы замело снегом в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Жители села поделились кадрами, на которых видно заваленные снегом дома и тоннели в сугробах. 

По нашим оценкам, высота снега составляет от 100 до 150 см.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 февраля 2024 года.

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