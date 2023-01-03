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В Карагандинской области на трассах застряли более 200 машин

авто, снег, пробка Фото: скриншот видео
В Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, утром 3 января из-за закрытых дорог по 4 направлениям наряды полка и батальона патрульной полиции были переведены на усиленный вариант несения службы.

Отмечается, что в южном направлении стоят около 30 машин, в северном – около 200.


"Водители и их пассажиры возмущены из-за невозможности проехать до пункта назначения. Наряды батальона организовали сопровождение колонны автомашин до ближайшего населенного пункта. И в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности водителей и пассажиров Департамент полиции Карагандинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенного пункта", – говорится в сообщении ведомства.

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