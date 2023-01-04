Какой штраф грозит за забытую на включенной плите сковородку

Огнеборцы Восточно-Казахстанской области обратились к казахстанцам с просьбой не забывать во время праздников пищу на включенной плите, а также напомнили о правилах безопасности и штрафах, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, в период с 31 декабря по 3 января пожарные выезжали на 2 вызова в связи с задымлением квартиры.

"Причиной таких происшествий стала обыкновенная человеческая халатность. Кастрюлю или сковороду ставят на плиту и забывают про нее: засыпают от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, а иногда даже уходят из дома", - рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



"Когда еда подгорает, появляется специфический запах. Появляется дым, который не всегда распространяется даже за пределы квартиры. Вокруг раскаленной посуды температура повышается. Загореться может еда в кастрюле или масло на сковороде. От высокой температуры могут загореться легковоспламеняющиеся материалы, такие, как стоящий рядом шкаф, висящие занавески или лежащие ухватки. Пластмассовые изделия, например, ручки кастрюли или разделочная доска начинают плавиться. Пластмасса при этом будет выделять ядовитые вещества", - отметил начальник "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.

Уточняется, что административную ответственность "забывчивые" граждане несут по ст. 410 Кодекса РК Об административных правонарушениях. Сообщается, что "нарушение или невыполнение противопожарных требований, предусмотренных правилами пожарной безопасности, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 месячных расчетных показателей".

Также спасатели предупредили о серьезной опасности, связанной с воспламенившимся маслом на сковороде.

"Если вы забыли посуду с маслом на плите и оно успело воспламениться, то ни в коем случае нельзя тушить пламя водой. Вода, подлитая в горящее масло, в буквальном смысле взорвется. Возможны серьезные ожоги, и пожар может за секунду охватить большое пространство. При горении пищи помогут быстрые действия. Нужно выключить плиту и накрыть горевшую еду или масло крышкой, что перекроет поступление кислорода и не даст продолжиться горению. Загоревшуюся на сковороде или в кастрюле еду хорошо тушить противопожарным полотном. Если его правильно использовать, то оно защитит лицо и руки человека от огня. Сложнее, когда огонь уже большой: приблизиться к нему опасно. Тогда надо закрыть дверь на кухню, при возможности закрыть окна, покинуть квартиру и вызвать помощь по номеру 101 или 112", - предупредили огнеборцы.

Кроме того, в ведомстве посоветовали в случае, если вы почувствовали запах гари, идущий из подъезда, постучаться в соседнюю дверь, чтобы разбудить уснувшего соседа и тем самым предотвратить худшее.





"Но, конечно, если вы сомневаетесь или не знаете, как реагировать, то лучше сразу звонить на номер 101. Во избежание подобных происшествий, которые могут закончиться трагично, нам всем надо помнить, что включенную плиту нельзя оставлять без присмотра. Если вы устали, отдохните, и только после отдыха начните готовить еду. Рядом с плитой не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы и предметы. На кухне полезно иметь под рукой противопожарное полотно или огнетушитель", - резюмируется в сообщении.