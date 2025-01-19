Забытая на плите сковорода едва не привела к крупному пожару в Астане

Житель Астаны начал готовить ужин, а затем ушел из дома по делам. О сковороде на работающей плите он забыл. Дым от сгоревшей пищи почувствовали соседи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 18 января 2025 года в одной из многоэтажек района Байконыр, расположенной по улице А. Жубанова.

"Почувствов запах дыма, который исходил из соседней квартиры, жители дома обратились за помощью к спасателям. На звонки и стук никто не открывал, поэтому проникать в квартиру сотрудникам МЧС пришлось через окно, поднимаясь по трехколенной лестнице", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В ведомстве напомнили:

не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;

не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

не оставляйте в разогретой сковороде деревянные ложки;

наполняйте сковороду маслом не более чем на треть. Масло – горючая жидкость, способная к самовоспламенению при температуре выше 350 градусов;

не кладите на сковороду мокрые продукты, перед жаркой протрите их полотенцем – это предотвратит разбрызгивание масла;

держите электрические кабели подальше от плиты;

не заливайте горящее масло водой.

18 января в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы в квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Спасатели эвакуировали 14 человек.